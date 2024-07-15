مسؤولون فلسطينيون: لم تبق مؤسسة صحية في غزة قادرة على تلبية احتياجات سكانه

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فلسطينيون بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدميرا ممنهجا للبنى التحتية والمؤسسات الصحية في مدينة رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.





وأضافوا: "لم تبق مؤسسة صحية واحدة في قطاع غزة قادرة على تلبية احتياجات سكانه". وتابعوا: "المستشفى المعمداني لم يعد قادرا على استيعاب الشهداء والضحايا".

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