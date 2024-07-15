سفينة تبلغ عن تعرضها لهجوم من 3 زوارق صغيرة قرب الحديدة اليمنية

جدة - نرمين السيد - ميناء الحديدة اليمنى

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة. وأضافت أن زورق صغير مسير اصطدم بالسفينة مرتين، فيما أطلق الزورقان الصغيران الآخران النار عليها. وتهاجم جماعة "الحوثي" في اليمن، سفناً عدة في مسارات الشحن قرب باب المندب في البحر الأحمر بالمسيرات والصواريخ، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.

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