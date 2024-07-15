الدفاع الفلسطيني: الاحتلال يرفض تواصلنا مع الصليب الأحمر لإنقاذ المدنيين

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

قال متحدث هيئة الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف تجمعات المواطنين مما يؤثر على قدرتنا في البحث عن الجثامين.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تواصلنا مع الصليب الأحمر لإنقاذ المدنيين بغزة. كما أكد أن هناك حالة من عدم الاستقرار في ظل تهديد الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالمخيمات ومراكز الإيواء بغزة، مشيرا إلى أن كل مناطق قطاع غزة مهددة بالقـصف الإسرائيلي. وقبل قليل، أفادت القناة الإخبارية، بوصول 3 شهداء إلى مستشفى المعمداني إثر استهداف الاحتلال للأهالي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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