بايدن وترامب يدعون الأمريكيين بالوحدة بعد محاولة الاغتيال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 12:31 مساءً - دعا جو بايدن ودونالد ترامب الأحد، الأمريكيين إلى الوحدة بعد نجاة الرئيس الجمهوري السابق من محاولة اغتيال خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا، اعتبرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "عملًا إرهابيًا".

وقال الرئيس الديموقراطي جو بايدن في كلمة مقتضبة من البيت الأبيض وأوردتها وكالة "فرانس برس": "يجب علينا أن نتّحد بصفتنا أمّة لإظهار ما نحن عليه"، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثة قصيرة لكن جيّدة مع ترامب.

وأوضح: "ليست لدينا أيّ معلومات حتى الآن عن دوافع منفّذ الهجوم نعرف من هو وأدعو الجميع إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافعه أو انتماءاته".

وأضاف أنه طلب إجراء "تحقيق مستقلّ" في الظروف المحيطة بمحاولة اغتيال ترامب.

ووقع الحادث بينما كان الرئيس السابق يُلقي خطابًا أمام حشد من مؤيّديه في تجمّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت، ما من شأنه أن يزيد حدّة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيّة في نوفمبر.

وسارع عناصر جهاز الخدمة السرّية إلى اصطحاب ترامب (78 عامًا) إلى خارج موقع التجمّع، بينما كان الدم يسيل على وجهه.