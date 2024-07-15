ليبرمان: الحكومة ليس لديها أى استراتيجية أو أهداف واضحة بعد 9 أشهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 12:31 مساءً - قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدرو ليبرمان، إن الحكومة ليس لديها أى استراتيجية أو أهداف واضحة بعد 9 أشهر من الحرب على غزة.

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن المؤسسة الأمنية تتهرب من التعامل مع مسألة تجنيد الحريديم وعليها الالتزام بالقانون.

وفي وقت سابق، صرح أفيجدرو ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، بأن المستوى السياسي في إسرائيل مريض، محذرًا: "إذا استمر الكنيست والائتلاف الحالي حتى 2026، فلن تكون هناك دولة لإسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلي، نقلًا عن "ليبرمان"، بأن نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية هي الأكبر منذ إنشائها.

ولفت إلى أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية، هي الأكبر منذ إنشائها، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.