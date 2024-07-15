‏الكرملين: بوتين لا يخطط للاتصال بترامب بعد محاولة الاغتيال

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال.

-وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.