ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة بعد السابع من أكتوبر إلى 9670

جدة - نرمين السيد - الاحتلال يعتقل فلسطينيين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9670 معتقلا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون. وبالأمس، أفاد الإعلام الفلسطيني بوقوع إضراب شامل في طولكرم بالضفة الغربية تنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة. كما أفاد الإعلام الفلسطيني بأن جرافات الاحتلال هدمت عددًا من المنازل غربي مدينة أريحا بالضفة الغربية.

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