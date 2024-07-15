حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة برانيت

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا أنه حقق به إصابة مباشرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة وغير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله. وبالأمس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في منطقة راميا جنوب لبنان واعتراض هدفا جويا.

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