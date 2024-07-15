‏ترامب: خطابي سيركز على ضرورة توحيد بلادنا لكنني لا أعرف إذا كان ذلك ممكنا فالناس منقسمون

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ‏ترامب، إن خطابه سيركز على ضرورة توحيد البلاد لكني لا أعرف إذا كان ذلك ممكنا فالناس منقسمون.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.