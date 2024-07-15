جدة - نرمين السيد - الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، إن حرب الكرامة مستمرة إلى أن تستسلم "الدعم السريع" وجميع من عاونها.





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بسالة القوات المسلحة والقوات النظامية تحقق خسائر في صفوف "الدعم السريع". ومع استمرار الحرب والصراع الدائر بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، يتزايد تردي الأوضاع الإنسانية في السودان، إذ يعيش النازحون والناجون من الموت "مأساة إنسانية" بمناطق تطالها اشتباكات يومية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو السيادة السوداني: الحرب مستمرة حتى استسلام الدعم السريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.