القاهرة الإخبارية: 3 شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلا وسط غزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بسقوط 3 شهداء، بينهم طفل وعدد من الجرحى في قصـف للاحتلال استهدف منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.





وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العـدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38664 شهيدا و89097 مصابا منذ 7 أكتوبر. وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 80 شهيدا و216 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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