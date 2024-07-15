ليبرمان: نتنياهو سيحل الكنيست في نوفمبر لتجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته

جدة - نرمين السيد - أفيجدور ليبرمان

أفاد الإعلام الإسرائيلي، نقلا عن أفيجدور ليبرمان، قوله، إن نتنياهو سيحل الكنيست في نوفمبر لتجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إن "الحكومة ليس لديها أي استراتيجية أو أهداف واضحة بعد 9 أشهر من الحرب". وأضاف ليبرمان، أن المؤسسة الأمنية تتهرب من التعامل مع مسألة تجنيد الحريديم وعليها الالتزام بالقانون. كما أكد أن الاقتصاد الإسرائيلي ينهار والدبلوماسية تتآكل والمستوطنات الشمالية تحترق.

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