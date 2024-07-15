العالم اليوم - فيديو يرصد لحظة "تعامد الشمس" على الكعبة المشرفة خلال الصلاة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 05:18 مساءً - بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام، شهدت سماء مدينة مكة، اليوم الاثنين، تعامد الشمس الثاني والأخير في عام 2024، على الكعبة المشرفة.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية فيديو يوثق لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر بالمسجد الحرام.

وقالت إن "سماء مكة المكرمة تشهد اليوم تعامد الشمس الثاني على الكعبة المشرفة وتكون الشمس على ارتفاع "90 درجة" ويصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة".

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس "ظاهرياً" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء.

وتتوسط الشمس خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع 90 درجة تقريباً بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام حيث يصبح ظل الزوال صفراً ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

وحسب رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، فإن "سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس ظاهريا بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة".

وأضاف أبو زاهرة في بيان، أن "المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا أو جنوبا، تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي".