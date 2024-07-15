العالم اليوم - رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يتجاوز 5.45 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 05:18 مساءً - ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 12 بالمئة خلال أربعة أشهر ليتخطى 20 مليار درهم (نحو 5.45 مليار دولار) في نهاية أبريل من العام الجاري.

ووفق النشرة الإحصائية - الإحصائيات المصرفية والنقدية لشهر أبريل - الصادرة عن المصرف، الاثنين، فقد ارتفع رصيد المركزي من الذهب من 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي 2023 ليصل إلى 20.36 مليار درهم نهاية أبريل الماضي.

وعلى أساس شهري ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بنحو 3.5 بالمئة من مستواه عند 19.615 مليار درهم نهاية مارس السابق، فيما وصلت نسبة الارتفاع في رصيد "المركزي الإماراتي" من المعدن الأصفر على أساس سنوي إلى 16.3 بالمئة وذلك كما في نهاية أبريل الماضي مقارنة بمستواه نهاية أبريل من العام 2023 حين بلغ رصيده 17.505 مليار درهم.

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 790 مليار درهم (215 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح التقرير الصادر اليوم أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25 بالمئة، لتصل إلى 789.82 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 631.63 مليار درهم في أبريل 2023، بزيادة تعادل 158.2 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 2.4 بالمئة، أو ما يعادل 18.6 مليار درهم مقابل نحو 771.23 مليار درهم في مارس 2024، بينما ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.6 بالمئة، أو ما يوازي 68.9 مليار درهم مقارنة بنحو 720.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.