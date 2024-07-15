الأونروا: قطاع غزة يحتاج إلى 15 عاما لإزالة 40 مليون طن من الأنقاض

جدة - نرمين السيد - جانب من الأوضاع في غزة

قال المفوض العام للأونروا، إن "أنقاض المباني المهدمة في غزة تمثل تهديدا مميتا على السكان، وقد تحتوي على ذخائر غير منفجرة ومواد ضارة".





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يحتاج إلى 15 عاما لإزالة نحو 40 مليون طن من الأنقاض خلفتها الحرب. ولايزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة بعنف ووحشية، دون الاكتراث للمطالب الدولية بوقف آلة حربه لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان الذين يواجهون ظروفًا مأساوية.

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