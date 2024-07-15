حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 05:25 مساءً - دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة، وذلك بعد هدوء دام أكثر من 24 ساعة، حسب "تايمز أوف إسرائيل".

صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل خشية تسلل طائرات مسيرة

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات ديشون، وراموت نفتالي، والمالكية.

وفي وقت لاحق أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى بعد تشخيص خاطئ.

وقال في بيان: "بعد إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل بشأن تسلل طائرة معادية إلى شمال إسرائيل، تبين أنها تشخيص خاطئ".

هذا وأعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، وقال: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة،

استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة عند الساعة 10:50 التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".