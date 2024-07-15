قديروف يؤكد أهمية منتدى القوقاز للاستثمار ويتوقع إبرام عشرات الاتفاقيات خلاله

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن أمله أن يحفز منتدى القوقاز الاستثمار في المنطقة ويجذب استثمارات جديدة.

وأشار قديروف، في كلمة بمناسبة إطلاق منتدى القوقاز للاستثمار، إلى أن الحدث جذب أكثر من 4 آلاف مشارك، وقال: "ينشط توقيع الاتفاقيات، والعمل جار في جميع منصات المنتدى كذلك الاجتماعات مستمرة. أنا سعيد جدا. لدينا نحو أربعة آلاف ضيف، ومن المتوقع إبرام عشرات الاتفاقيات.

وشدد قديروف على أهمية منتدى القوقاز للاستثمار بالنسبة لجمهورية الشيشان في المجال الاقتصادي والسياحي وغيرها من المجالات.

وتستضيف عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، في الفترة من 15 وحتى 17 من يوليو الجاري، فعاليات وأنشطة منتدى القوقاز للاستثمار، ويتضمن الحدث أكثر من 60 فعالية.

وستتناول الفعاليات محاور متنوعة منها تطوير ريادة الأعمال والمجمع الصناعي الزراعي، والبنية التحتية للنقل، والصناعة، والطاقة، والقطاع المصرفي، والتعاون الدولي، والرعاية الصحية، وغيرها.

وسيكون الموضوع الرئيسي للمناقشة في المنتدى، تطوير إمكانات الاستثمار في جمهورية الشيشان الروسية ومنطقة القوقاز