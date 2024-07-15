العالم اليوم - الأسهم الأميركية تصعد مع زيادة الآمال بفوز ترامب بالانتخابات

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأميركية تصعد مع زيادة الآمال بفوز ترامب بالانتخابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 06:24 مساءً - صعدت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" عند الافتتاح، الاثنين، مع تقييم المستثمرين لتأثير محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على فرصه في انتخابات الرئاسة المقبلة.

كما تعززت ثقة الأسواق بفضل تجدد الآمال في خفض سعر الفائدة.

وارتفع سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا "DJT" بأكثر من 30 بالمئة في بداية التداولات، للتجاوز مستوى 40 دولارا للسهم.

وتعرض الرئيس الأميركي السابق لمحاولة للاغتيال خلال حديثه ألقاه السبت ضمن جولات يقوم بها في إطار حملته الانتخابية للمشاركة في سباق الرئاسة الأميركي.

إلا أن المحاولة تسببت في تعرض ترامب لإصابة طفيفة.

تحركات الأسهم

خلال الساعة الأولى من التداولات، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 137.50 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 40138.40 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 22.81 نقطة، أو بنسبة 0.41 بالمئة، إلى 5638.16 نقطة.

كما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 87.47 نقطة، أو بنسبة 0.48 بالمئة، إلى 18485.91 نقطة.