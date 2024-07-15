العالم اليوم - انتصار كبير لترامب.. إسقاط جميع تهم "الوثائق السرية"

انتم الان تتابعون خبر انتصار كبير لترامب.. إسقاط جميع تهم "الوثائق السرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 06:24 مساءً - قررت القاضية المكلفة قضية تعامل دونالد ترامب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض الاثنين حفظ الدعوى معتبرة ان تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.

وفي هذا القرار الذي يمثل انتصارا كبيرا للرئيس السابق، تستجيب القاضية آيلين كانون لطلب محاميه وتلغي الإجراء الذي بدأ في فلوريدا (جنوب شرق البلاد).

وقال محامو ترامب إن المستشار الخاص جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، وأن مكتبه تم تمويله بشكل غير صحيح من قبل وزارة العدل.

كان فريق سميث قد اعترض بقوة على الحجة خلال جلسات الاستماع أمام كانون الشهر الماضي.

لم يرد متحدث باسم فريق سميث على الفور على طلب للتعليق، ولم يكن لدى فريق ترامب تعليق على الفور.

كان المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات نوفمبر ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص مارالاغو بولاية فلوريدا.