ترامب: إسقاط دعوى الوثائق السرية سيؤثر على القضايا الأخرى

جدة - نرمين السيد - قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إن إسقاط دعوى الوثائق السرية سيؤثر على القضايا الأخرى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف ترامب، أنه ينبغي إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضدي. يذكر أن رويترز، أعلنت اليوم، أن قاضي أمريكي في فلوريدا رفض دعاوى وثائق سرية مرفوعة ضد ترامب.

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