وسائل إعلام أمريكية: ترامب سيعلن اليوم عن مرشحه لمنصب نائب الرئيس

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بأن ترامب سيعلن اليوم، عن مرشحه لمنصب نائب الرئيس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن رويترز، أعلنت اليوم، أن قاضي أمريكي في فلوريدا رفض دعاوى وثائق سرية مرفوعة ضد ترامب.

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