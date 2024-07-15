نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يدلي بتصريح حول مشاركة روسيا في "قمة السلام المقبلة" بشأن أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إنه يعتقد أن ممثلي روسيا يجب أن يحضروا "قمة السلام المقبلة" حول أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "سترانا "عن زيلينسكي قوله: "أعتقد أن الممثلين الروس يجب أن يكونوا في قمة السلام الثانية".

وأوضحت الصحيفة أنه "بحلول نوفمبر من المقرر وضع خطة معينة واجتماعات بهذا الشأن".

وذكرت مجلة "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الأمريكية،

في وقت سابق، أن "أوكرانيا تعترف بإمكانية بدء مفاوضات سلام مع روسيا".

ونقلت صحيفة "إلباييس" عن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بعد زيارته موسكو وكييف وبكين، أن الشهرين المقبلين سيكونان "أكثر دراماتيكية" في أوكرانيا، مرجحا بدء مفاوضات التسوية نهاية العام.

هذا وزعمت وكالة "بلومبرغ" أن سلطات كييف تسعى لعقد مؤتمر حول حل الأزمة ودعوة ممثلين روس إليه، ومن المفترض أن يعقد الاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الماضي مؤتمر هزيل حول "السلام في أوكرانيا" دون دعوة روسيا إليه، وصفه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بـ "السريالي".

وطرح الرئيس فلاديمير بوتين عشية مؤتمر سويسرا شروط روسيا لبدء المفاوضات مع أوكرانيا، وبينها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف "الناتو"، وإعلانها الحياد والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة النووية