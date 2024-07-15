العالم اليوم - محاولة اغتيال ترامب: الخدمة السرية متهمة بالفشل وهذا تبريرها

انتم الان تتابعون خبر محاولة اغتيال ترامب: الخدمة السرية متهمة بالفشل وهذا تبريرها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 07:21 مساءً - قالت الخدمة السرية إن الوكالة لم تقم بتمشيط مبنى بنسلفانيا حيث أطلق المسلح النار على دونالد ترامب، وبدلاً من ذلك اعتمدت على سلطات إنفاذ القانون المحلية.

وردا على سؤال حول هذا التقرير يوم الاثنين، قال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس لشبكة سي إن إن، إن الحادثة ستخضع للمراجعة المستقلة للوكالة.

واعتبر مايوركاس الحادثة "فشلا أمنيا"، مؤكدا أن “حادثة كهذه لا يمكن أن تحدث”.

وذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي اليوم الاثنين أنه سيتعاون بالكامل مع إجراءات التحقيق التي أعلنها الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونغرس بعد إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت مما تسبب في إصابته.

ويقول مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يحقق في الواقعة التي حدثت يوم السبت خلال تجمع انتخابي لترامب في ولاية بنسلفانيا باعتبارها محاولة اغتيال.

وقال بايدن أمس الأحد إنه أمر بإجراء مراجعة مستقلة، كما تعهد نواب جمهوريون بإجراء تحقيقات سريعة.

وفي أول بيان عقب إطلاق النار الذي أودى بحياة أحد المشاركين في التجمع الانتخابي، قالت مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل إن الجهاز يعمل على تعزيز إجراءات تأمين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، والذي يبدأ اليوم الاثنين.

وقالت تشيتل في بيان: "واثقون من الخطة الأمنية التي وضعها منسق شؤون المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بجهاز الخدمة السرية بالتعاون مع شركائنا، والتي قمنا بمراجعتها وتعزيزها في أعقاب إطلاق النار يوم السبت".

وأضافت أن الجهاز أجرى تعديلات على إجراءات تأمين ترامب منذ يوم السبت للتأكد من حمايته خلال المؤتمر والفترة المتبقية من الحملة الانتخابية.

وقال ترامب إن رصاصة أصابت أذنه خلال التجمع لكنه بخير. وسافر إلى ميلووكي أمس الأحد ومن المتوقع أن يحصل على الترشيح الرسمي لحزبه في وقت لاحق هذا الأسبوع.