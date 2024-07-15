صافرات الإنذار تدوي بكريات شمونة بالتزامن مع تحذيرات إطلاق صواريخ من لبنان

جدة - نرمين السيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، بأن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة، بالتزامن مع تحذيرات من إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.





يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن في وقت سابق من اليوم، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، وتحقيق إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

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