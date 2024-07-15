نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام": أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بتفجير صاروخ إسرائيلي في دبابتي ميركافا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الاثنين إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح قرب دوار الـ 17 في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت "كتائب القسام" أن عناصرها نفذت العملية بتفجير صاروخ من مخلفات الجيش الإسرائيلي في دبابتي ميركافا.

هذا، وكشف تقرير أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ووثق التقرير تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والمنشآت الحيوية.

ووفق التقرير، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير 150 ألف وحدة سكنية بالكامل بالإضافة إلى المنشآت.

وحسب المصدر ذاته تعرضت 200 ألف وحدة سكنية للتدمير الجزئي، فضلا عن 80 ألف وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى أكثر من 80 ألف طن من المتفجرات على القطاع.

كما خرج 32 مستشفى و64 مركزا صحيا من الخدمة كليا، فيما تعرضت 161 مؤسسة صحية أخرى للاستهداف.

ودمرت الحرب أيضا 114 مدرسة وجامعة بالكامل، وتسببت في تدمير 326 مدرسة وجامعة بصورة جزئية