نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلطات الألمانية تلقي القبض على لبناني متهم بشراء مكونات طائرات دون طيار لحزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ممثلو الادعاء في ألمانيا إن السلطات اعتقلت يوم الاثنين لبنانيا متهما بالانتماء إلى حزب الله وشراء مكونات طائرات دون طيار كان من المقرر تصديرها لاستخدامها في هجمات ضد إسرائيل.

وأفاد ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان بأن المشتبه به الذي تم تحديده فقط باسم "فاضل ز." تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، اعتقل في سالتسغيتر بشمال ألمانيا يوم الأحد، ويشتبه في انتمائه إلى "منظمة إرهابية أجنبية".

وذكر ممثلو الادعاء إنه انضم إلى حزب الله في لبنان في صيف عام 2016.

ويزعم أنه بدأ هذا العام في شراء مكونات من ألمانيا لتجميع الطائرات العسكرية دون طيار وخاصة المحركات، بناء على أوامر الحزب.

وأوضح ممثلو الادعاء: "كان من المفترض أن يتم تصديرها إلى لبنان واستخدامها في الهجمات على إسرائيل".

ويوم الاثنين مثل "فاضل ز." أمام القاضي الذي أمر بإبقائه رهن الاحتجاز في انتظار توجيه لائحة اتهام