"سي إن إن": أكثر من 20 قطعة سلاح مسجلة باسم والد مطلق النار على ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر في إنفاذ القانون، أن والد مطلق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب لديه أكثر من 20 سلاحا ناريا مسجلا باسمه.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون: "وفقا للبيانات التي تم التحقق منها من قبل مسؤولي إنفاذ القانون، تم تسجيل أكثر من 20 سلاحًا لوالد مطلق النار على ترامب، توماس ماثيو كروكس، وتم شراء جميع الأسلحة المسجلة بشكل قانوني".

وذكرت مصادر للقناة التلفزيونية، أنه "أثناء فحص جثة المهاجم، تم العثور على جهاز إرسال، وجهاز استقبال في سيارته مع أسلاك تؤدي إلى صندوق معدني قد يحتوي على متفجرات".

وأضافت: "كانت السيارة متوقفة بالقرب من مكان إلقاء خطاب ترامب، ويبحث المحققون في فرضية أن مطلق النار أراد تفجير السيارة لصرف الانتباه عن موقع إطلاق النار".

هذا وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العثور على "جهاز مشبوه" في منزل توماس ماثيو كروكس الذي حاول اغتيال دونالد ترامب مؤخرا، وذلك بعد مصادرة عبوات ناسفة في سيارته.

ولا تزال التحقيقات جارية، حيث تشارك حاليا وكالات فيدرالية متعددة، في التحقيق، ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إنه يتم التحقيق في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال