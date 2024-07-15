جدة - نرمين السيد - قالت الخارجية الأمريكية، إن بلينكن عبر خلال اجتماعه بالمسؤولين الإسرائيليين عن قلقه العميق بشأن الضحايا المدنيين الذين سقطوا مؤخرًا في غزة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.





وقالت الخارجية الأمريكية إن إسرائيل لها الحق في استهداف المسلحين لكن ذلك لا يبرر الهجمات على المدنيين. وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان. ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن يعبر عن قلقه بشأن سقوط ضحايا مدنيين بمدينة غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.