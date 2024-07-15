ترامب يدعو لحماية كينيدي جونيور من قبل الخدمة السرية

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أحمد جودة - القاهرة - دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لتوفير حماية الخدمة السرية الأمريكية للمرشح الآخر روبرت كينيدي جونيور، وذلك في أعقاب محاولة الاغتيال التي نجا منها ترامب.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "على ضوء ما يحدث في العالم اليوم، أعتقد أن روبرت كينيدي يجب أن يتمتع بحماية الخدمة السرية الآن".

وأضاف ترامب أنه "نظرا لتأريخ عائلة كينيدي، من الواضح أن هذا ما يجب تنفيذه".

ويأتي ذلك بعد تعرض ترامب لإطلاق النار أثناء خطابه أمام المؤيدين في إطار حملته الانتخابية بولاية بنسلفانيا، يوم السبت الماضي.

وجدير بالذكر أن روبرت كينيدي جونيور هو نجل السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي، الذي اغتيل في عام 1968، والذي كان شقيقا للرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي الذي أغتيل في عام 1963.

وأعلن كينيدي جونيور عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية كمرشح مستقل في أكتوبر