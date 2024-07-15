العالم اليوم - السفير الأميركي لدى إسرائيل: مؤشرات على مقتل محمد الضيف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 10:21 مساءً - قال السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك لو إن هناك مؤشرات تفيد بمقتل قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف في الغارة التي نفذتها إسرائيل على منطقة المواصي في غزة يوم السبت.

وأضاف في مؤتمر صحفي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، "لا تزال هناك تساؤلات كثيرة عن نتائج الهجوم على محمد الضيف. لا أستطيع أن أؤكد إذا كان ناجحاً أم لا، لكن هناك مؤشرات على أنهم حققوا ذلك"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مقتل رافع سلامة، القيادي في حماس والذي وصف بأنه أحد أقرب مساعدي الضيف، في غارة يوم السبت. وكان سلامة قائد لواء خان يونس التابع لحماس.

ولم يقدم البيان أي تحديث عن ضيف، الذي يتصدر قائمة المطلوبين لدى إسرائيل منذ فترة طويلة والذي ظل مختبئا لسنوات.

وعلق مسؤول كبير في حماس الليلة الماضية على محاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس، في خان يونس، وقال لوكالة فرانس برس إن "الضيف حي وبصحة جيدة."

ووفقًا له، "يشرف الضيف بشكل جيد ومباشر على عمليات الجناح العسكري لحماس."