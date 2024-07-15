إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة بفقد دبابات وذخيرة في غزة

جدة - نرمين السيد - مدرعة تابعة لـ جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن الجيش يعترف لأول مرة بفقد العديد من الدبابات والذخيرة خلال عمليات غزة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن هيئة شؤون الأسرى، أعلنت ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9670 معتقلا.

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