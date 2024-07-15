إغلاق صناديق اقتراع انتخابات مجلس الشعب السوري.. وبدء فرز الأصوات

جدة - نرمين السيد - انتخابات مجلس الشعب بسوريا أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



وفي وقت سابق كانت أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، اليوم الإثنين، تمديد فترة انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع لمدة ساعتين بكل المراكز الانتخابية في سوريا، لتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسوريا.

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