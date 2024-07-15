نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: هناك دلالات على أن عملية اغتيال الضيف نجحت ولن أؤكد ذلك حتى نحصل على المزيد من المعلومات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك دلالات مهمة على أن عملية اغتيال قائد "كتائب القسام" محمد الضيف نجحت ولكن لن أقول شيئا مؤكدا حتى نحصل على المزيد من المعلومات.

وأضاف نتنياهو في تصريحات للقناة "14" العبرية: "علينا زيادة الضغط وكلما ازداد سنحصل على صفقة تحرر أكبر عدد ممكن من المختطفين.

وأكد رئيس الوزراء أن الجيش احتل معبر رفح ومحور فيلادلفيا وأن موقفه الحازم يدفع حماس إلى المرونة، على حد قوله.

وصرح نتنياهو بأن حماس ضعيفة كلما ضربتها أكثر تقدمت الصفقة، مشيرا إلى أن محمد الضيف وبعد أشهر من اعتقاده أنه آمن اكتشف أنه ليس كذلك.

وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا على الرغم من معارضة وزير الدفاع يوآف غالانت لذلك، مؤكدا أن البقاء "له مزايا سياسية ومزايا أمنية".

من جهته، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لوي مساء الاثنين خلال لقاء مع الجالية اليهودية إنه "لا يستطيع تأكيد" ما إذا كان محمد الضيف رئيس الجناح العسكري لحركة حماس قد قتل بالفعل في الغارة الإسرائيلية في خان يونس يوم السبت لكن "هناك مؤشرات على أن الهدف قد تحقق".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم السبت أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس" للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على مواصي خان يونس وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن عشرات المسلحين أصيبوا في المجمع الذي تعرض للهجوم.

ويقول الجيش إن هذا الإجراء كان يستعد له منذ فترة طويلة، وقد أصبح ممكنا بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من الشاباك والقيادة الجنوبية.

من جهتها كذبت حركة حماس ما سمتها "ادعاءات وأكاذيب" الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الضيف، مؤكدة أنه يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستهزئ بمقولاته الكاذبة.

جدير بالذكر أن القصف الإسرائيلي لمنطقة مواصي التي تصنف كـ "منطقة آمنة" في جنوب قطاع غزة أدى إلى مقتل 90 شخصا.