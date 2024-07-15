الحزب الجمهوري يرشح ترامب رسميًا لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024

جدة - نرمين السيد - رشح الحزب الجمهوري الأمريكي رسميًا دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.





يذكر أن رويترز، أعلنت اليوم، أن قاضي أمريكي في فلوريدا رفض دعاوى وثائق سرية مرفوعة ضد ترامب.

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