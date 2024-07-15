استشهاد مدنيين اثنين في غارة إسرائيلية على منزل ببنت جبيل جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، باستشهاد اثنين من المدينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا مأهولًا بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن في وقت سابق من اليوم، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، وتحقيق إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

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