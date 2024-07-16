‏مسؤول أمريكي: واشنطن طلبت من إيران خلال الفترة الأخيرة وقف هجمات الحوثي على السفن

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أحمد جودة - القاهرة - ‏قال مسؤول أمريكي، في تصريحات لقناة العربية، إن واشنطن طلبت من إيران خلال الفترة الأخيرة وقف هجمات الحوثي على السفن.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.