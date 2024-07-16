ملايين الجنيهات.. تأجيل محاكمة عصابة غسيل الأموال بحدائق القبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:28 مساءً - أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء محاكمة 5 متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، بحدائق القبة، لجلسة 13 أغسطس المقبل.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين تحصلوا على أموال طائلة تقدر بملايين الجنيهات، من تجارتهم غير المشروعة، في مجال الأسلحة والمخدرات، وحاولوا غسلها من خلال قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية المختلفة كشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال داخل بنوك مختلفة بقصد إخفاء مصدرها .

وحاول المتهمين إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ووجهت لهم النيابة تهم الاتجار في المخدرات، وغسيل الأموال والتربح الغير مشروع، وإحالتهم الي محكمة الجنايات.