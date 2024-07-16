لافروف: روسيا مستعدة للسعي إلى تحقيق توازن المصالح في حل الأزمة الأوكرانية

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة للسعي إلى تحقيق توازن المصالح في حل الأزمة الأوكرانية.



وأوضح لافروف، معلقا على سبل الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة الأوكرانية، قائلا: "عند الاتفاق على الضمانات والاتفاقيات المتبادلة، سيكون من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجيواستراتيجية الجديدة في القارة الأوراسية، حيث يتم تشكيل بنية على مستوى القارة بالكامل من الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، فيما تخاطر أوروبا بالتخلف عن هذه العملية التاريخية الموضوعية.. نحن مستعدون لإيجاد توازن في المصالح".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مناقشات حول "التعاون المتعدد الأطراف من أجل إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية واستدامة".

ويشارك الوزير سيرغي لافروف في مناقشات مجلس الأمن يومي 16 و17 يوليو.

يذكر أن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان قد قدم في وقت سابق، إلى زعماء الاتحاد الأوروبي خطته لتسوية النزاع في أوكرانيا وتتضمن "أهدافا ومواعيد نهائية واقعية" بعد جولته إلى كييف وموسكو وبكين وواشنطن، مشيرا إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان "أكثر دراماتيكية" في أوكرانيا