23 شهيدًا و73 جريحًا جراء غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا وسط غزة

جدة - نرمين السيد - مدرسة تابعة للأونروا

ارتقى 23 شهيدًا و73 جريحًا جراء غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.





في وقت سابق، قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، إنه من المهم استمرار الوكالة ومواصلة تقديم الدعم اللازم لها حتى تتمكن من أداء مهامها، لأن هناك ما يقرب من 2.3 مليون فلسطيني بقطاع غزة يعتمدون على الوكالة بشكل كُلي.

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