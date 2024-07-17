نتنياهو يتعهد بتصعيد الضغوط العسكرية على حماس لتحرير الرهائن

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أحمد جودة - القاهرة - توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بزيادة الضغط العسكري على حركة حماس.

وفي خطاب له أمام الكنيست، اعتبر نتنياهو أن مواصلة الضغط العسكري هو الوسيلة الوحيدة لتحرير الرهائن.

وقال: "حماس تبدي المزيد من المرونة كلما استمررنا بالضغط العسكري، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لتحرير الرهائن".

كما أضاف نتنياهو في خطابه: "قالوا لي إن حماس ستطيل المفاوضات إلى الأبد، لكنها تبدي مرونة بسبب الضغط العسكري".

وأوضح أن "حركة حماس تشعر بالضغط لأننا نصفي قادتها ومقاتليها. نحن نمسك بخناق حركة حماس"، التي يعتقد أنها لا تزال تحتجز عشرات الرهائن، بين أحياء وجثث.

ومنذ أيام تكثف إسرائيل ضرباتها على ما تقول إنه أهداف تابعة لحركة حماس، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

ومنذ بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة في أكتوبر 2023، قتل نحو 39 ألف فلسطيني وأصيب عشرات الآلاف.

