الكرملين يرفض التكهنات بشأن حرب محتملة بين روسيا والغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:31 مساءً - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إن نجاح العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا لن يزيد من خطر الحرب بين روسيا والغرب.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء أن بيسكوف أدلى بهذه التصريحات في معرض تعقيبه على تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا بأنه يعتقد أن "الحرب المحتملة بين روسيا والغرب ستكون قريبة بشكل لا يصدق إذا كانت لموسكو اليد العليا في الصراع في أوكرانيا".

من جانبه، أكد بيسكوف "نحن لا نتشارك مثل وجهة النظر هذه".

وكان "دودا" قد شدد في وقت سابق من اليوم على أنه يجب على الناتو أن يكون مستعدًا لمواجهة أي تحديات لضمان السلام والاستقرار في أوروبا، كما أشار إلى أهمية وحدة وإصرار أعضاء التحالف في مقاومة العدوان.

وقال الرئيس البولندي: "يجب أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ من أجل منع ذلك".