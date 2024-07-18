العالم اليوم - الخطوط السعودية توقع صفقة لشراء 100 مركبة كهربائية طائرة

انتم الان تتابعون خبر الخطوط السعودية توقع صفقة لشراء 100 مركبة كهربائية طائرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 02:18 مساءً - قالت شركة ليليام لصناعة التاكسي الطائر، ومقرها ألمانيا، إن مجموعة الخطوط الجوية السعودية وقعت معها صفقة اليوم الخميس لشراء 100 مركبة طائرة كهربائية، في واحدة من أكبر الطلبيات التي تلقتها الشركة حتى الآن.

وأوضحت ليليام أن الخطوط الجوية السعودية، المملوكة للدولة، قدمت طلبية مؤكدة لشراء 50 من مركبات ليليام الكهربائية الطائرة التي تقلع وتهبط عموديا مع خيار للحصول على 50 إضافية لاحقا.

ومن المتوقع أن تنضم أول مركبة منها إلى أسطول شركة الطيران السعودية في 2026.

وجرى توقيع الصفقة في مقر شركة ليليام على مشارف مدينة ميونيخ خلال زيارة لمديرين تنفيذيين من الشركة السعودية إلى ألمانيا.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، بحسب رويترز.

وتقول الخطوط الجوية السعودية إنها تعتزم استخدام المركبات الطائرة الصغيرة التي تعمل بالكهرباء في نقل حجاج ومعتمرين بين مكة وجدة ونقل زوار للمملكة إلى أحداث رياضية كبرى في العاصمة الرياض وكذلك إلى مقاصد سياحية.