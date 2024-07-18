العالم اليوم - "قطر للطاقة" تتعاون مع "شيفرون" بمنطقة بحرية في هذه الدولة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 02:18 مساءً - وقعت شركة قطر للطاقة، الخميس، اتفاقا للاستحواذ على حصة قدرها 20 بالمئة في عقد لمشاركة الإنتاج بمنطقة بحرية في سورينام، مما يعزز حصة الشركة في العمليات بالدولة حديثة العهد في قطاع إنتاج النفط.

وتحتفظ شركة شيفرون المشغلة للمنطقة البحرية رقم خمسة في سورينام بحصة 40 بالمئة في المشروع، في حين ستستحوذ شركة بارادايس أويل التابعة لشركة النفط الحكومية في سورينام (ستاتسولي) على الحصة المتبقية وقدرها 40 بالمئة.

وتتركز عمليات إنتاج النفط في سورينام حاليا على المناطق القريبة من الشاطئ فقط، ولكن تم اكتشاف عدة حقول في أعالي بحار البلاد منذ عام 2019. ومن المنتظر أن تسجل سورينام أول إنتاج كبير من النفط من المناطق البحرية بعد أربع سنوات تقريبا.

وقدرت شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة الموارد في المناطق المكتشفة في سورينام بأكثر من 2.4 مليار برميل من النفط والموارد السائلة وأكثر من 12.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وفي ديسمبر، وقعت شركات شل وتوتال إنرجيز وقطر للطاقة وبتروناس عقودا للمشاركة في الإنتاج مع شركة ستاتسولي في ثلاث مناطق بحرية.

وتقع المنطقة رقم خمسة التي أعلنت شركة قطر للطاقة عن الاستحواذ على حصة في الإنتاج بها الخميس، قبالة ساحل سورينام في مياه ضحلة يتراوح عمقها بين 30 و45 مترا.

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، في بيان "الاتفاقية تعكس الالتزام المستمر باستكشاف الأحواض الواعدة في سورينام وتمثل بداية شراكة جديدة مهمة مع شركة شيفرون في قطاع التنقيب والاستكشاف الدولي".