‏النواب الأوروبيون يعيدون انتخاب أورسولا فون دير لايين لولاية ثانية

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أحمد جودة - القاهرة - أعاد ‏النواب الأوروبيون، انتخاب أورسولا فون دير لايين لولاية ثانية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، قد تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.