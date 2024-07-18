نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشبوها هدد بقتل نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشبوها نشر تهديدات بقتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء بيان الداخلية الإسرائيلية: "بدأ قسم الإنترنت تحقيقا في قضية تهديد بالقتل ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتم تحديد المشتبه به".

ووفقا للشرطة، هدد مهاجم من مدينة بنيامين شمال البلاد بقتل نتنياهو في عدة مناشير على تليغرام.

وتشهد شعبية نتنياهو تراجعا كبيرا منذ بداية التصعيد في غزة، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية مؤخرا أن معظم الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن نتنياهو يجب أن يستقيل على خلفية أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وحسب نتائج استطلاع القناة، فإن 44% من المستطلعين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل على الفور، بينما يعتقد 28% أن عليه الاستقالة بعد الحرب، مما يعني أن 72% من الجمهور يؤيد استقالته الآن أو بعد انتهاء الحرب