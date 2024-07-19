العالم اليوم - مفاجأة في مؤتمر الجمهوريين.. مصارع يدعم ترامب بطريقة "مميزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 05:22 صباحاً - ظهر المصارع الأميركي الشهير هالك هوغان على هامش مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، اليوم الجمعة.

وألقى هوغان الذي صعد المسرح وسط هتافات الموجودين في المؤتمر، خطابا مليئا بالاستعارات من عالم المصارعة. وفي مرحلة ما قام بحركته المميزة المتمثلة في تمزيق قميصه بيديه ليكشف عن قميص يحمل شعار "Trump-Vance" تحته، وفقما ذكرت "فوربس". وقال هوغان: "في نهاية المطاف، مع زعيمنا ترامب، بطلي وذلك المصارع، سنوحد أميركا معا مرة أخرى"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. وأضاف أن ترامب "سيقوم بتصويب الأمور في هذا البلد". واختتم قائلا: "حاولوا قتل الرئيس القادم للولايات المتحدة. لقد كان هذا كافيا. ترامب هو بطل أميركا الحقيقي".

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