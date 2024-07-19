نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يعترف بحقيقة مرّة: أوكرانيا لن تتمكن بالقوة من استعادة أراض خسرتها في النزاع مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف فلاديمير زيلينسكي في حديث لـВВС بأن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة الأراضي التي خسرتها في النزاع مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي الذي انتهت ولايته في مايو الماضي: "لكن هذا لا يعني أنه يجب استعادة كل هذه الأراضي بالقوة المسلحة فقط... أعتقد أن قوة الدبلوماسية يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك".

وأعربت موسكو منذ بداية الأزمة عن استعدادها للتفاوض، لكن نظام كييف فرض حظرا تشريعيا على أي مفاوضات مع روسيا.

ويؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار أن موسكو مستعدة للمفاوضات انطلاقا من الواقع الجديد على الأرض، ومطالب روسيا الأمنية