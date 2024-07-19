العالم اليوم - العطل التقني العالمي.. لا دليل على "هجوم إلكتروني"

انتم الان تتابعون خبر العطل التقني العالمي.. لا دليل على "هجوم إلكتروني" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 01:25 مساءً - قالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية، الجمعة، إنه لا يوجد دليل على أن العطل التكنولوجي العالمي الذي طال شركات طيران ومصارف وبورصات ووسائل إعلام، ناجم عن "هجوم إلكتروني".

وأوضحت وكالة الأمن الفرنسي "أنسي" أن "الفرق مجندة بالكامل لتحديد المؤسسات المتأثرة في فرنسا ودعمها ولِتحديد مصدر هذا العطل" مضيفة: "لا دليل يشير إلى أن العطل أتى نتيجة هجوم إلكتروني".

وتسبب عطل تقني عالمي، الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأميركية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

وفي السياق، قال مصدر أمني بالحكومة البريطانية إن الخلل التقني العالمي الذي أثر على شركات الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات في أنحاء العالم لا يتم التعامل معه على أنه هجوم سيبراني متعمد.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن خبراء الأمن السيبراني لا يتعاملون مع الأمر على أنه مشكلة أمنية مرتبطة بهجوم سيبراني.