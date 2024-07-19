العالم اليوم - "فيتش" تؤكد تصنيف صندوق الأوبك الائتماني عند "+AA"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 01:25 مساءً - أكدت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل الصندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، عند مستوى "+AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونشر صندوق الأوبك، الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً له، أحدث تقرير صادر عن وكالة "فيتش"، والذي اعتبر أن رأس المال "الممتاز" لصندوق الأوبك هو أحد نقاط القوة الرئيسية في التصنيف.

وأوضح أن تقييم نسبة رأس المال القابل للاستخدام إلى الأصول المعرضة للمخاطر بلغ 35 بالمئة وتجاوز بكثير العتبة "الممتازة"، وتوقعت "فيتش" أن تظل نسب رأس مال صندوق الأوبك أعلى بكثير من العتبة "الممتازة" على المدى المتوسط، حتى مع زيادة الصندوق الروافع المالية.

وأشار التقرير إلى أن السيولة تعد أحد نقاط القوة فى تصنيف صندوق الأوبك وأفادت الوكالة أن تقييم ملف السيولة بلغ مستوى "aaa"، مما يعكس احتياطي سبولة "ممتاز" وجودة أصول "ممتازة" ووصول "معتدل" إلى أسواق رأس المال.

وأكد تقرير "فيتش" عدم وجود أي قروض سيادية متعثرة حالياً في محفظة صندوق أوبك، وأشار إلى أن القروض المتعثرة لصندوق الأوبك تظل منخفضة وشكلت 1.2 بالمئة من إجمالي القروض فى نهاية العام الماضي 2023، وبلغت نسبة 1.4 بالمئة في نهاية عام 2022.

وأظهرت بيانات "فيتش" أن ملف المخاطر "المنخفض" يدعم الملاءة المالية للصندوق، حيث تتألف محفظة قروض صندوق أوبك من مقترضين سياديين بنسبة 69% ومقترضين غير سياديين بنسبة 31 بالمئة.

وأفاد التقرير أن محفظة قروض صندوق أوبك حصلت على تصنيف "B" في نهاية العام الماضي مثل عام 2022.