تعليق جمع التبرعات لحملة ”بايدن”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 08:25 صباحاً - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم السبت، بأن مصادر ديمقراطية متعددة مشاركة في حملات جمع تبرعات لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلنت أن العديد من حملات جمع التبرعات معلقة حتى مع تخطيط الحزب الديمقراطي لتسريع إعلان ترشيحه وتعهده بمواصلة سباق 2024.

وقالت المصادر إن "بايدن" كان يعتزم جمع الأموال في أوستن ودنفر وكاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن هذه الخطط تم تأجيلها، على الأقل في الوقت الحالي.

وقالت حملة "بايدن"، إن حملاته لجمع التبرعات ستستمر، كما هو مخطط لها.

وقال كيفن مونوز، المتحدث باسم الحملة أمس الجمعة "مصادر رويترز غير صحيحة ونتطلع إلى جدول مزدهر لجمع التبرعات".

وقال مصدر مطلع إن الممثل الكوميدي السابق ديفيد ليترمان، سيترأس حملة لجمع التبرعات لبايدن في منزل حاكم هاواي جوش جرين في خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقالت المصادر إن عددًا من كبار المانحين يغلقون دفاتر شيكاتهم وسط تساؤلات حول ما إذا كان يجب أن يظل "بايدن" على رأس قائمة الحزب الديمقراطي، مستخدمين نفوذهم المالي لمطالبة "بايدن" بالانسحاب من السباق الانتخابي، ربما لصالح نائبته كاملا هاريس.

كانت الحملة تأمل في جمع حوالي 50 مليون دولار من التبرعات الكبيرة في يوليو لصندوق بايدن، لكنها كانت في طريقها لجمع أقل من نصف هذا الرقم حتى أمس الجمعة.

وقال أحد ممولي حملة الساحل الشرقي الرئيسيين "هناك الكثير من المانحين الذين قالوا إنهم لن يضعوا سنتًا آخر في هذا السباق".

ويدعو أكثر من واحد من كل عشرة ديمقراطيين في الكونجرس "بايدن" للانسحاب بعد مناظرة كارثية في يونيو الماضي، أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثارت تساؤلات حول قدرة "بايدن" على الفوز أو القيام بواجباته لمدة أربع سنوات أخرى.